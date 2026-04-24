Donne avvelenate confermata l’intossicazione acuta da ricina per madre e figlia Il padre negativo ma possibile degradazione nel tempo

La Procura ha reso noti i risultati delle analisi del Centro antiveleni di Pavia, che hanno confermato un’intossicazione acuta da ricina per la madre e la figlia coinvolte. Il padre è risultato negativo alla sostanza, anche se si ritiene possibile una degradazione nel tempo dell’analita. I test sono stati condotti sui campioni prelevati nelle ultime ore e hanno confermato la presenza della tossina nelle due donne.

La Procura diffonde gli esiti del Centro antiveleni di Pavia. Gianni Di Vita negativo alla sostanza, ma il dato è ritenuto compatibile con una possibile degradazione dell’analita La Procura di Larino ha reso noti gli esiti delle analisi tossicologiche eseguite dal Centro antiveleni Maugeri di Pavia sui campioni biologici delle duedonne avvelenate,Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte nei giorni immediatamente successivi al Natale scorso a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Secondo quanto comunicato dalla procuratrice Elvira Antonelli, le risultanze tecnico-scientifiche convergono nel ritenere “con elevato grado di probabilità” che in alcuni dei campioni esaminati sia stata accertata la presenza di ricina.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donne avvelenate, confermata l’intossicazione acuta da ricina per madre e figlia. Il padre negativo, ma “possibile degradazione nel tempo” Notizie correlate Morte avvelenate: sul papà 'possibile degradazione della ricina nel tempo'La negatività alla ricina registrata nelle analisi del sangue di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara e Antonella Di Ielsi - le due donne morte... L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermataLo scorso 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso, in Molise, morirono Sara Di Vita, di 50 anni, e sua figlia Antonella Di Ielsi, di 15. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà: positive al veleno Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi; Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà; Mamma e figlia morte in Molise, le analisi confermano: avvelenate con la ricina; Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà. Madre e figlia avvelenate con la ricina: spunta l’audio sul padreContinuano ad arrivare novità sul caso di madre e figlia avvelenate con la ricina. L'audio di una dottoressa sul padre, Gianni Di Vita. newsmondo.it Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, confermata positività alla ricina: negativo il marito sopravvissutoConfermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara, le donne di Pietracatella morte a dicembre all’ospedale di Campobasso ... fanpage.it Donne avvelenate in Molise, il mistero della ricina e l’ispezione nel vicino istituto agrario x.com La criminologa Roberta Bruzzone ha lanciato una "suggestiva ipotesi" sul caso delle due donne (madre e figlia) morte avvelenate dalla ricina facebook