Lo chiamavano Bruxa, che vuol dire Strega. E poteva una strega non finire sul rogo, come negli anni antichi, con tutto il peso delle sue colpe e con le maledizioni che le si sono appiccicate addosso fin da quando è venuta al mondo? Poteva, questo ragazzo che, se ne avesse avuto l’opportunità, si sarebbe mangiato la vita non restare vittima della sua stessa ingordigia, incapace di dire no a qualsiasi desiderio gli si affacciasse nella mente? Francisco Marinho non ha fatto altro che assecondare il destino, senza mai tentare di cambiare una virgola della storia: si è lasciato placidamente trasportare verso il baratro, e nemmeno quando ha visto quanto fosse profondo ha provato ad aggrapparsi al bordo per salvarsi la pelle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donne, alcol, feste, risse: Marinho, la "Strega" bruciata dai suoi eccessi

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