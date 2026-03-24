Gino Paoli morto le malattie | gli eccessi con alcol e fumo l' aneurisma e la labirintite Tutti i problemi di salute

È stato confermato il decesso di Gino Paoli, noto cantautore italiano. Nel corso della sua vita ha affrontato diverse problematiche di salute, tra cui un aneurisma, una labirintite e complicanze legate a eccessi di alcol e fumo. Questi episodi hanno influito sulla sua condizione negli anni, influenzando anche la sua attività artistica.

La vita di Gino Paoli non è stata segnata solo dalla musica e dal successo, ma anche da momenti difficili legati alla salute e agli eccessi. Un percorso umano complesso, fatto di cadute e rinascite, che racconta molto della sua personalità. Gli anni degli eccessi: alcol e fumo Un aspetto centrale della sua vita riguarda il lungo periodo segnato dall’abuso di alcol e tabacco. Come ricordato anche da Ornella Vanoni, Paoli ha attraversato anni particolarmente difficili. Lo stesso artista ha ammesso pubblicamente che, per circa quindici anni (fino al 1975) conduceva uno stile di vita estremo: consumava quotidianamente grandi quantità di whisky e fumava in modo compulsivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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