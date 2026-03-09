In Italia, le donne sono più istruite degli uomini, con un numero crescente di laureate, ma solo tre su cento ricoprono ruoli di vertice nel mondo del lavoro. Il divario di genere nelle posizione di potere si mantiene consistente, anche se la formazione femminile continua a crescere. Questa situazione evidenzia una distanza tra livello di istruzione e rappresentanza nelle decisioni aziendali e istituzionali.

Il divario di genere nel mercato del lavoro italiano rimane un ostacolo strutturale: le donne sono più istruite degli uomini, ma occupano solo tre posti su cento nei ruoli decisionali. Nonostante la superiorità accademica, il 60% delle laureate non trova impiego stabile e quelle occupate guadagnano un quarto in meno rispetto ai colleghi maschi. La politica riflette questa disparità: le sindache rappresentano appena il 15% del totale degli amministratori locali, con sole due presidenti di Regione al comando. Il dato è inequivocabile: l’istruzione non si traduce automaticamente in potere o reddito nel contesto nazionale attuale. Il Paradosso della Formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne: più laureate, ma solo 3 su 100 ai vertici del potere

Più diplomate e laureate ma solo il 53% lavora, stipendi fino al 40% in meno e pensioni più basse del 46%Le diplomate e le laureate, hanno superato i diplomati e i laureati in tutti i corsi di studio, Ma solo il 53,3% delle donne è occupata rispetto al...

Leggi anche: Un’impresa su cinque guidata da donne. Ma solo il 27% riesce a scalare i vertici

Tutti gli aggiornamenti su Donne più laureate ma solo 3 su 100 ai....

Temi più discussi: Giornata Internazionale della Donna: ecco la fotografia delle laureate UniTS secondo AlmaLaurea; Ca' Foscari: le laureate donne sono la maggioranza, ma resta il divario nel lavoro; L’occupazione femminile cala per chi ha figli, resistono le laureate; Lavoro a Roma, il paradosso delle donne: sono il motore della ripresa, ma guadagnano 6.000 euro meno degli uomini.

UniTS e Giornata della Donna: più laureate e ottimi risultati, ma nel lavoro resta il gap salarialeIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Università di Trieste rinnova il proprio impegno nella promozione delle pari opportunità, nel sostegno alle carriere femminili – anche nei set ... triestecafe.it

Unibs, le donne si laureano prima e hanno retribuzioni sopra la media nazionale (ma il gender gap resta)Su un totale di 2.836 persone laureate all’Università di Brescia nel 2024 - 1.780 triennali, 661 magistrali e 395 iscritti a corsi a ciclo unico - la ... bsnews.it

Denaro, potere, silenzio: riconoscere la violenza economica contro le donne. È questo il tema della campagna "Pomellato for women 2026" x.com

8 marzo: #Cosenza scende in piazza per la libertà delle donne contro femminicidi, guerra, lavoro povero e sfruttamento - facebook.com facebook