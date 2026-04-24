Donna uccisa in via Salvemini l' alert dei centri antiviolenza | Realtà più ampia e sommersa

Una donna è stata trovata morta in via Salvemini, portando all'attenzione dei centri antiviolenza della zona un fenomeno che, secondo loro, coinvolge un numero maggiore di casi nascosti. Quattro centri di Foggia e provincia hanno espresso preoccupazione per la diffusione di questa realtà, rinnovando l’attenzione sulla presenza di situazioni di violenza contro le donne che spesso restano invisibili.

Ancora una volta i quattro centri antiviolenza di Foggia e provincia si ritrovano a commentare il femminicidio di una donna uccisa da chi avrebbe dovuto amarla, rispettarla e proteggerla. E invece la sua ossessiva gelosia aveva portato Stefania Rago ad annunciargli di volersi separare da lui.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Una donna è stata uccisa in casa dal marito in via Salvemini nella zona San Ciro, una zona centrale di Foggia, a colpi d'arma da fuoco dopo un litigio che è stato sentito dai vicini. La vittima aveva poco più di 40 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e x.com