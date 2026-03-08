Giornata della donna la mappa dei centri antiviolenza | contatti indirizzi e ultime statistiche ufficiali

In occasione dell’8 marzo 2026, la giornata internazionale della donna, vengono diffusi i dati sui centri antiviolenza presenti nel paese, con informazioni su contatti e indirizzi aggiornati. Vengono inoltre pubblicate le ultime statistiche ufficiali riguardanti i casi di violenza di genere e le azioni intraprese per contrastarla. La ricorrenza viene celebrata per evidenziare i progressi e le sfide ancora aperte nel percorso di parità.

L'otto marzo è la giornata internazionale della donna, gli ultimi dati su maltrattamenti e violenze in Liguria e la mappa con orari, indirizzi e numeri di telefono Oggi, domenica 8 marzo 2026, è la giornata internazionale della donna, ricorrenza istituita per riconoscere le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, oltre a promuovere la parità di genere e ricordare le discriminazioni ancora esistenti. Non nasce per festeggiare, ma per riflettere. Scorrendo questo articolo, gli ultimi dati statistici disponibili sulla violenza contro le donne e la mappa con l'elenco dei centri antiviolenza della Liguria, con contatti, indirizzi e orari, ‘Non una di meno - Genova' ha organizzato una giornata alla spianata dell'Acquasola, a partire dalle ore 11, con laboratori, dibattito, pranzo condiviso e performance. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il presidio dei centri antiviolenza finisce assediato dalla poliziaDissenso unico Le attiviste bloccate dalle forze dell’ordine con un doppio cordone di sicurezza hanno chiamato le parlamentari: «Tutelateci» Dissenso...

Ddl Stupri, la protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato: “Inaccettabile, spazza via decenni di conquiste delle donne”“Siamo qui per mobilitarci contro questa legge, perché rappresenta un grave arretramento rispetto a quanto già stabilito da sentenze di Cassazione e...

Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, si registra un nuovo episodio di violenza contro la classe arbitrale. A farne le spese è una direttrice di gara di appena 17 anni, prima insultata da un dirigente e poi colpita con schiaffi al volto e un pugno

