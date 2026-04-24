Una donna di 56 anni ha ricevuto l'autorizzazione per il suicidio assistito in Svizzera presso la clinica Pegasos, dopo la morte del suo figlio. La donna ha pagato le procedure previste dalla struttura e ha completato le formalità necessarie. La decisione è arrivata poco dopo il decesso del figlio e ha portato alla pianificazione dell'intervento. La vicenda coinvolge le procedure legali e sanitarie previste dal sistema svizzero.

Wendy Duffy, 56 anni, ex operatrice sociosanitaria delle West Midlands, ha ottenuto l’approvazione della clinica elvetica Pegasos, a cui ha versato 10.000 sterline, e si prepara per i suoi ultimi momenti. “La mia vita, la mia scelta. Vorrei che questa possibilità esistesse nel Regno Unito”, ha dichiarato al Daily Mail, sottolineando che l’eutanasia non è legale nel suo Paese. Il figlio della donna, Marcus, era morto all’età di 23 anni dopo essere rimasto soffocato mentre mangiava un pomodoro. “Potrei gettarmi da un cavalcavia o da un palazzo, ma questo lascerebbe chiunque mi trovasse a fare i conti con quella scena per il resto della vita”, ha detto Duffy, che già in precedenza aveva tentato il suicidio rischiando di diventare invalida.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Donna sana ottiene suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio

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