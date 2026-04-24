Wendy Duffy, donna inglese di 56 anni, ha deciso di recarsi in Svizzera per porre fine alla propria vita, pagando circa 10mila sterline. La scelta è arrivata dopo la morte del suo figlio, Marcus, avvenuta poco tempo prima. Duffy si trovava in buona salute e non aveva problemi di malattie fisiche, ma ha comunque optato per questa soluzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema del suicidio assistito.

La morte di un figlio è una delle tragedie più grandi che un essere umano possa affrontare. E Wendy Duffy, una donna inglese di 56 anni, dopo la scomparsa del suo Marcus non ha più avuto voglia di vivere. Così, nonostante sia sana, ha deciso di porre fine alla propria vita oggi presso la clinica Pegasos in Svizzera, tramite suicidio assistito. La donna ha lasciato una lettera per ognuno dei suoi cari, ha scelto con cura gli abiti che indosserà sul letto di morte e la canzone che ascolterà negli ultimi momenti. Al Daily Mail ha dichiarato: “ Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere. Non cambierò idea. Siate felici per me.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 56 anni e sana: Wendy Duffy ha pagato 10mila sterline per morire in Svizzera dopo la morte del figlio

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