Catanzaro | donna si getta dal balcone con i tre figli morti i due bambini e la madre

Da agi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Catanzaro si è verificata una tragedia in cui una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. Sono morti i due bambini e la madre, mentre un altro bambino è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro  dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

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Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morta la donna e due bimbi, grave la terza

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