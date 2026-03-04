Aggressione all’avvocato in commissariato incapace di intendere | assolto in appello

Nel giugno dello scorso anno, un uomo di 34 anni è stato condannato in primo grado dopo un processo abbreviato che ha visto due perizie psichiatriche. Durante un confronto tra le parti in un commissariato, aveva aggredito un avvocato. Successivamente, in appello, l'uomo è stato assolto, poiché è stato ritenuto incapace di intendere al momento dell’aggressione.

Railean è stato assolto perché ritenuto non imputabile per l'incapacità di intendere e volere nel momento in cui ha compiuto gli atti di violenza contestati. Per lui i giudici della prima sezione della Corte d'appello di Lecce, presidente Francesco Ottaviano, hanno altresì stabilito la misura di sicurezza del ricovero in una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), ovvero una residenza sanitaria che accoglie persone affette da disturbi mentali che hanno compiuto dei reati, per un periodo non inferiore ai due anni. Il tutto vista la confermata pericolosità sociale emersa dalla consulenza tecnica e medica richiesta dal giudice.