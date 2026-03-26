La Corte d’Appello di Palermo ha deciso di assolvere la ragazza coinvolta nella strage di Altavilla Milicia, avvenuta nel febbraio 2024. La decisione si basa sulla valutazione che al momento dei fatti la giovane fosse temporaneamente incapace di intendere e di volere. La vicenda riguarda l’uccisione della madre e dei fratelli durante un rito esoterico.

La Corte d’Appello di Palermo ha assolto la ragazza che partecipò alla strage di Altavilla Milicia, riconoscendola temporaneamente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti avvenuti nel febbraio 2024. La giovane, che in primo grado era stata condannata a 12 anni e otto mesi, non è dunque imputabile secondo i giudici della sezione per i minorenni. Durante “un rito di liberazione dal demonio” furono torturati e uccisi una donna e due suoi figli, madre e sorella delle vittime. Era accusata di omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere. La giovane, durante il procedimento di primo grado, aveva dichiarato che “rifarebbe tutto”, e che non aveva ceduto neanche di fronte alle suppliche della madre che l’aveva pregata di chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Temporaneamente incapace di intendere e di volere”, assolta in appello la ragazza che uccise la madre e i fratelli durante un rito esoterico

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