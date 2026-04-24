Domenico Caliendo | fissata per l’8 maggio una nuova serie di interrogatori preventivi

La Procura di Napoli ha programmato per l’8 maggio una nuova serie di interrogatori preventivi nel caso che riguarda Domenico Caliendo. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle presunte irregolarità legate alla cartella clinica di un bambino che è deceduto dopo un intervento presso l’ospedale Monaldi. Finora sono stati ascoltati alcuni testimoni e vengono esaminati documenti relativi alla vicenda.

Caso Domenico Caliendo: fissati per l'8 maggio nuovi interrogatori. Proseguono le indagini della Procura di Napoli sulle presunte irregolarità relative alla cartella clinica del bambino deceduto dopo l'intervento al Monaldi. Il procedimento giudiziario relativo alla prematura scomparsa di Domenico Caliendo, il piccolo di poco più di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio, si appresta a vivere una nuova fase decisiva. L'8 maggio è stata calendarizzata una sessione aggiuntiva di interrogatori preventivi presso il tribunale di Napoli, nell'ambito dell'inchiesta che mira a fare chiarezza su quanto accaduto nel corso dell'intervento chirurgico al Monaldi, avvenuto nel dicembre 2025.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: fissata per l’8 maggio una nuova serie di interrogatori preventivi Notizie correlate Domenico Caliendo: fissata al 4 maggio la trattativa per il risarcimento stragiudizialeDomenico Caliendo: al via il 4 maggio il tavolo per il risarcimento stragiudiziale tra la famiglia e l'ospedale Monaldi. Morte del piccolo Domenico, interrogatori fissati per l’8 maggio: focus su cartella clinica e video in sala operatoriaAl centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli (pm Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci), resta l’ipotesi di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo, nuovo interrogatorio per i due chirurghi indagati; Domenico Caliendo: il GIP autorizza l’esame del cuore natio nell’incidente probatorio; Domenico Caliendo | il GIP autorizza l’esame del cuore natio nell’incidente probatorio; Impero Contini: la multinazionale del crimine scritta sui pizzini. Morte Domenico Caliendo: nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi, chiesta interdittiva sanitariaNuovo interrogatorio per Oppido e Bergonzoni, i due cardiochirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico ... fanpage.it Domenico Caliendo, continuano le indagini: interrogatorio bis per i due chirurghiUn nuovo interrogatorio per il chirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni. È stato il gip Sorrentino a fissare il nuovo interrogatorio per l’otto maggio, nel corso ... ilmattino.it Morte Domenico Caliendo, nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi facebook