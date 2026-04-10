Domenico Caliendo | fissata al 4 maggio la trattativa per il risarcimento stragiudiziale

Il 4 maggio si terrà un incontro tra la famiglia di Domenico Caliendo e l’ospedale Monaldi per discutere di un possibile risarcimento stragiudiziale. La trattativa mira a definire un accordo senza ricorrere alle vie legali. La data è stata comunicata in seguito a un accordo tra le parti coinvolte. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto diretto e senza coinvolgimento immediato del sistema giudiziario.

Domenico Caliendo: al via il 4 maggio il tavolo per il risarcimento stragiudiziale tra la famiglia e l'ospedale Monaldi. Coinvolti anche i medici indagati. La vicenda legale legata alla scomparsa di Domenico Caliendo segna un passaggio burocratico e negoziale decisivo. Dopo una fase preliminare svoltasi l'8 aprile per verificare la fattibilità dell'accordo, il prossimo 4 maggio prenderà ufficialmente il via il confronto per stabilire un risarcimento economico a favore dei familiari. L'incontro, fissato per le ore 15:00 presso l'ufficio degli Affari Legali dell'Azienda Specialistica dei Colli di Napoli, mira a trovare una risoluzione fuori dalle aule di tribunale per la tragica fine del bambino, avvenuta a seguito di un trapianto cardiaco dai risvolti drammatici. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: fissata al 4 maggio la trattativa per il risarcimento stragiudiziale Morte Domenico Caliendo, famiglia chiede 3 mln€ risarcimento al Monaldi: “Nessuna risposta”, ospedale: “Valutiamo”Napoli, morte Domenico Caliendo, scontro su risarcimento, l'ospedale Monaldi: "Valutiamo"; la famiglia: "comportamento ospedale disumano". Morte del piccolo Domenico, sulla richiesta di risarcimento è scontro tra la famiglia Caliendo e il MonaldiScambio di accuse tra l'ospedale Monaldi di Napoli e l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, dopo la diffusione dei termini... Temi più discussi: Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: Mai preso percentuali su risarcimenti; Al Monaldi un ulivo in memoria di Domenico. Ma la famiglia del bimbo non andrà alla cerimonia; Domenico Caliendo, oggi Oppido e la sua vice interrogati in Tribunale. Il primario: Come volete che stia?; Accordo per il risarcimento alla famiglia di Domenico Caliendo. Morte Domenico Caliendo, svolta sul risarcimento. Fico: Sistema da cambiare’Morte Domenico Caliendo, svolta sul risarcimento: Volontà concreta, incontro a maggio. Fico in aula: Sistema da cambiare ... ilgiornalelocale.it Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine ... ilmattino.it È stato presentato un esposto contro l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. L’avvocato avrebbe violato il codice deontologico e anche il codic - facebook.com facebook #domenico caliendo, l' #avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi» x.com