Domenico Caliendo | fissata al 4 maggio la trattativa per il risarcimento stragiudiziale

Da 2anews.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 maggio si terrà un incontro tra la famiglia di Domenico Caliendo e l’ospedale Monaldi per discutere di un possibile risarcimento stragiudiziale. La trattativa mira a definire un accordo senza ricorrere alle vie legali. La data è stata comunicata in seguito a un accordo tra le parti coinvolte. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto diretto e senza coinvolgimento immediato del sistema giudiziario.

Domenico Caliendo: al via il 4 maggio il tavolo per il risarcimento stragiudiziale tra la famiglia e l'ospedale Monaldi. Coinvolti anche i medici indagati. La vicenda legale legata alla scomparsa di Domenico Caliendo segna un passaggio burocratico e negoziale decisivo. Dopo una fase preliminare svoltasi l'8 aprile per verificare la fattibilità dell'accordo, il prossimo 4 maggio prenderà ufficialmente il via il confronto per stabilire un risarcimento economico a favore dei familiari. L'incontro, fissato per le ore 15:00 presso l'ufficio degli Affari Legali dell'Azienda Specialistica dei Colli di Napoli, mira a trovare una risoluzione fuori dalle aule di tribunale per la tragica fine del bambino, avvenuta a seguito di un trapianto cardiaco dai risvolti drammatici. 🔗 Leggi su 2anews.it

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