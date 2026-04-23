Morte del piccolo Domenico interrogatori fissati per l’8 maggio | focus su cartella clinica e video in sala operatoria

Il prossimo 8 maggio si terranno nuovi interrogatori nell’ambito dell’indagine sulla morte di un bambino di quasi due anni e mezzo, avvenuta il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore che si era svolto il 23 dicembre 2025 in un ospedale di Napoli. L’inchiesta si concentra sull’analisi della cartella clinica e di un video registrato in sala operatoria. Gli interrogatori sono parte di un procedimento ancora in corso.

Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli (pm Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci), resta l’ipotesi di falso legata a presunte modifiche della cartella clinica del bambino. Prima di Pasqua erano già stati ascoltati, davanti al gip Mariano Sorrentino, il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, destinatari di una richiesta di misura interdittiva. La successiva presentazione di una memoria difensiva ha spinto gli inquirenti ad approfondire ulteriormente la vicenda, portando a nuovi ascolti di personale sanitario presente in sala operatoria, tra cui perfusionniste e un infermiere specializzato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Morte del piccolo Domenico, interrogatori fissati per l’8 maggio: focus su cartella clinica e video in sala operatoria Notizie correlate Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”Napoli, 22 febbraio 2026 – Prosegue anche oggi l’attività investigativa dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri... Morte del piccolo Domenico, due chirurghi indagati anche per falso. “Modificata la cartella clinica”Napoli, 18 marzo 2026 – Si aggiunge anche il reato di falso in cartella clinica per due dei medici indagati per la morte del piccolo Domenico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: famiglia chiede analisi del cuore del bimbo morto dopo trapianto; Morte del piccolo Domenico, il 28 aprile accertamenti dei periti sui due cuori; Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese; Il 28 aprile perizia decisiva su entrambi i cuori del piccolo Domenico. Morte Domenico Caliendo: nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi, chiesta interdittiva sanitariaNuovo interrogatorio per Oppido e Bergonzoni, i due cardiochirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico ... fanpage.it Domenico, a maggio interrogatorio bis per il primario Oppido e la seconda operatriceSono indagati di omicidio colposo e falso per la morte del bambino al quale, il 23 dicembre scorso, era stato trapiantato un cuore bruciato dal ghiaccio secco ... napoli.repubblica.it Morte del cane Dodo, sequestrati i pitbull che lo hanno ucciso: indagini in corso a Focene - La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. x.com Dopo un anno dalla morte del pontefice, il suo desiderio non si è realizzato. Dovrebbe poter aiutare a curare circa 200 bambini al giorno Uno degli ultimi desideri di Papa Francesco era stato quello di convertire la sua papamobile in una clinica mobile per i ba - facebook.com facebook