domenica nuova tappa del circuito regionale open organizzato dalla fip emilia romagna anche alla fiera sbarca il 3x3

Domenica si svolgerà una nuova tappa del circuito regionale Open organizzato dalla Fip Emilia-Romagna, con una tappa che si terrà presso la Fiera. La manifestazione vedrà la Virtus come società ospitante per la quarta tappa del nuovo torneo 3x3. L'evento è promosso dalla Fip Emilia-Romagna in collaborazione con le società delle leghe Lba e Lnp. La competizione coinvolge squadre che si sfideranno in questa disciplina.

Sarà la Virtus a ospitare la quarta tappa del nuovo circuito regionale Open 3x3, organizzato dalla Fip Emilia-Romagna in collaborazione con le società di Lba e Lnp. Domenica prima della gara interna contro Trieste, scenderanno sul campo 3x3 della Fan Zone, allestita all’interno nella Virtus Arena, le squadre che si stanno contendendo i punti del ranking per accedere alle Final, in programma il 7 giugno ai Giardini Margherita, tra cui la Nazionale Italiana Creators. Dopo le prime tre tappe, ospitate da Benedetto XIV Cento, Fortitudo e Forlì, la classifica parziale vede al comando i bolognesi Campas con 370 punti, inseguiti dalla coppia Next Gen e Schiocchi Godfellas appaiate a 300 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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ATTENZIONE! La prossima tappa OPEN del circuito regionale 3x3 sarà a BOLOGNA, alla VIRTUS ARENA. Per informazioni ed iscrizioni: [email protected] Vi aspettiamo!!!!! - facebook.com facebook