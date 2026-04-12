15 Aprile | Napoli ricorda Chernobyl

Il 15 aprile 2026 a Napoli si tiene un evento organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dedicato alla commemorazione del quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl. L’iniziativa prevede un momento di confronto e discussione sui rischi legati all’energia nucleare e alle conseguenze di incidenti di questo tipo. L’appuntamento si svolge alle 9:30 e coinvolge studenti, ricercatori e rappresentanti istituzionali.

Napoli, 15 aprile 2026, ore 9:30A quarant’anni dal disastro che ha segnato la storia contemporanea, l’Università degli Studi di Napoli Federico II promuove un momento di confronto e memoria sul tema del nucleare e dei rischi globali.Presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali, in Vico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al tardini per sfidare Il Parma.