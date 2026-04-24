Domenica 26 aprile a Manfredonia si svolgerà un torneo di calcio a cinque organizzato da Special Olympics Italia. L'evento coinvolgerà atleti con disabilità intellettive che parteciperanno alle partite nel rispetto delle regole del gioco. La manifestazione si terrà in un impianto locale e prevede diverse partite durante tutta la giornata. Nessuna iniziativa è ancora stata comunicata riguardo a eventuali premi o premi speciali.

Domenica 26 aprile il nostro territorio vivrà una giornata speciale, di quelle che ricordano il valore più autentico dello sport. Siamo orgogliosi di sostenere il Torneo di Calcio a 5 Unificato – Area Sud, inserito nel programma Special Olympics e realizzato in sinergia con il Team Anffas e il Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle”. Un appuntamento che va oltre la competizione: è inclusione, rispetto, crescita reciproca e partecipazione vera. L’evento si terrà al Palascaloria,con inizio alle ore 08:30. Sarà uno di quei momenti in cui una comunità sceglie di esserci davvero, di condividere emozioni e valori. Un sentito ringraziamento va a Maria Grazia Prencipe, presidente Anffas Manfredonia e Direttrice Provinciale Special Olympics, per l’impegno e la passione con cui ha reso possibile tutto questo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica a Manfredonia Special Olympics Italia: torneo di calcio a5

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