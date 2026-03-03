Al via gli Special Olympics Italia | l’Abruzzo accoglie 500 atleti

Gli Special Olympics Italia sono iniziati in Abruzzo con la partecipazione di 500 atleti, che si sono radunati per i XXXVII Giochi nazionali invernali. L’assessore regionale allo Sport ha dato il via alla manifestazione, che durerà una settimana e coinvolgerà atleti provenienti da diverse parti del paese. La cerimonia di apertura ha segnato l’inizio di un evento dedicato allo sport e all’inclusione.

Ufficialmente aperti i XXXVII Giochi nazionali invernali, in programma fino al 6 marzo. Quattro le discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve L'assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri ha aperto ufficialmente i XXXVII Giochi nazionali invernali di Special Olympics Italia: una settimana all'insegna dello sport e dell'inclusione. Cinquecento gli atleti, provenienti da tutta Italia, accolti in Abruzzo ai giochi in programma fino al 6 marzo tra Ovindoli e L'Aquila. Al centro della cerimonia, la Torcia Special Olympics. La Fiamma della Speranza ha attraversato l'Abruzzo in sei tappe: Montesilvano, Chieti, Avezzano, Roseto degli Abruzzi, Sulmona e L'Aquil con 250 runner tra atleti, forze dell'ordine, studenti, familiari e cittadini.