Domenica 26 aprile la gara Di corsa per Telethon | traffico limitato e strade chiuse sul lungomare

Domenica 26 aprile si terrà la nona edizione della gara podistica “Di corsa per Telethon” sul lungomare di Catania, lungo il viale Ruggero di Lauria. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse o avranno traffico limitato per consentire il passaggio dei partecipanti. La manifestazione coinvolge numerosi atleti e si svolge lungo un tratto della città che sarà interessato dai provvedimenti temporanei alla viabilità.

Domenica 26 aprile il lungomare di Catania sarà interessato dalla nona edizione della gara podistica su strada “Di corsa per Telethon”, lungo il viale Ruggero di Lauria. Per favorire l’iniziativa sono previste alcune limitazioni al traffico veicolare che riserveranno, tra l’altro, diverse aree a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Domenica difficile per la viabilità in città, strade chiuse e traffico modificato: ecco cosa cambiaStop alla circolazione in diverse zone in occasione di due manifestazioni sportive: la Mezza maratona della Concordia e la Granfondo di mountain bike... Gara di ciclismo alla Favorita, domenica con strade chiuse all'interno del parcoChiusura domenicale per le strade all'interno del parco della Favorita e altre vie nei dintorni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Domenica 26 aprile; Domenica 26 aprile la Festa di Primavera in viale Alfieri; Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile); Fiera di Aprile: domenica 26 aprile modifiche alla viabilità cittadina. Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprileUltimo weekend di aprile, con le celebrazioni della Liberazione al centro del calendario. Quello che attende i romani è un fine settimana dal cartellone fittissimo, all'insegna delle cerimonie, ma anc ... romatoday.it Weekend a Roma, cinque eventi (gratis) da non perdere sabato 25 e domenica 26: dai Musei Vaticani ai FestivalIl weekend del 25 e 26 aprile sta per arrivare si preannuncia particolarmente ricco per chi resta a Roma o decide di visitarla. Tra iniziative culturali, eventi all’aperto e appuntamenti ... leggo.it Manutenzione straordinaria domenica 26 aprile e il 3 maggio facebook Questa domenica a #CTCF @fabfazio intervisterà per la prima volta @silvia_salis. x.com