Gara di ciclismo alla Favorita domenica con strade chiuse all' interno del parco

Domenica le strade della Favorita e alcune vie nei dintorni resteranno chiuse al traffico. Il Comune ha deciso di bloccare auto, moto e altri mezzi per permettere lo svolgimento della gara di ciclismo “Il Memorial”. La chiusura durerà per l’intera giornata, creando disagi ai residenti e ai pendolari.

