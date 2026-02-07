Gara di ciclismo alla Favorita domenica con strade chiuse all' interno del parco

Domenica le strade della Favorita e alcune vie nei dintorni resteranno chiuse al traffico. Il Comune ha deciso di bloccare auto, moto e altri mezzi per permettere lo svolgimento della gara di ciclismo “Il Memorial”. La chiusura durerà per l’intera giornata, creando disagi ai residenti e ai pendolari.

Chiusura domenicale per le strade all'interno del parco della Favorita e altre vie nei dintorni. L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha infatti emanato un'ordinanza di limitazione ad auto, moto e altri mezzi per consentire lo svolgimento della gara di ciclismo "II Memorial.

