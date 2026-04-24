Sempre più persone inseriscono l’estratto di amarena, noto come tart cherry, nelle loro routine di allenamento, dalla corsa alla palestra. Questo rimedio naturale viene utilizzato per alleviare il dolore muscolare e ridurre la stanchezza post-allenamento. La sua popolarità cresce tra chi cerca metodi naturali per migliorare il recupero fisico senza ricorrere a farmaci o integratori chimici.

N on è solo una moda da sportivi: il tart cherry, cioè l’estratto di amarena, è sempre più presente nelle routine di chi si allena, dalla corsa alla palestra. Il motivo? Aiuterebbe a recuperare meglio dopo lo sforzo. Se se ne è parlato anche al 20° Forum di Nutrizione Pratica Nutrimi (Milano, 17-18 aprile 2026), dove Elena Casiraghi, PhD, ricercatrice ed esperta dell’Equipe Enervit, ha approfondito il tema spiegando perché questo ingrediente sta attirando l’attenzione della ricerca. Fitness da casa, sempre più italiane fanno sport e si allenano con le app X Cosa succede al corpo dopo l’allenamento?. Quando ci si allena, soprattutto in modo intenso, il corpo non si limita a “stancarsi”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dolore muscolare e stanchezza dopo lo sport? Il tart cherry potrebbe fare la differenza

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