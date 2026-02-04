Allenarsi in menopausa Rigidità muscolare in inverno | come il Pilates fa la differenza

Con l’arrivo dell’inverno molte donne avvertono una maggiore rigidità muscolare, soprattutto in menopausa. Le giornate fredde fanno sentire il corpo più indolenzito, più chiuso, e a volte anche più difficile da muovere. Non è solo una sensazione, ma una risposta naturale del nostro organismo alle basse temperature. Per aiutarsi, il Pilates può fare la differenza: con esercizi mirati, aiuta a mantenere la flessibilità e ridurre la sensazione di indolenzimento.

C are lettrici, vi è mai successo di sentirvi più rigide, chiuse e un po’ indolenzite nelle giornate più fredde? Non si tratta solo di una sensazione, ma di fisiologiche modificazioni del nostro corpo che con il freddo vengono amplificate. C’è però una buona notizia: con il giusto allenamento questa condizione può essere non solo prevenuta, ma anche migliorata. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Perché fare pilates: tutti i benefici di questa disciplina X Perché il freddo “irrigidisce” i muscoli con l’età. Con il passare degli anni diminuisce l’elasticità muscolare, insieme a una riduzione della produzione di collagene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Benvenute al nostro consueto appuntamento settimanale dedicato all’allenamento in menopausa.

L'allenamento in menopausa rappresenta un'importante occasione per mantenere salute e benessere.

