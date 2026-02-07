Senesi Juventus è lui l’obiettivo in difesa per giugno | società al lavoro per anticipare la concorrenza C’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza
La Juventus punta forte su Senesi per rinforzare la difesa in vista della prossima sessione di mercato. La società sta accelerando i tempi per anticipare la concorrenza e mettere le mani sul difensore. C’è un dettaglio, ancora segreto, che potrebbe rivelarsi decisivo per concludere l’affare.
Senesi Juventus, è lui il vero obiettivo per la difesa nel prossimo mercato estivo: società al lavoro, e c’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza. Il centrale del Bournemouth è l’obiettivo per giugno, il passaporto italiano e l’esperienza in Premier convincono la dirigenza. Il Direttore Sportivo Marco Ottolini è al lavoro per puntellare la retroguardia di Luciano Spalletti, individuando in Marcos Senesi il profilo ideale per coniugare affidabilità internazionale e sostenibilità economica. Il difensore argentino, attualmente in forza al Bournemouth, andrà in scadenza di contratto a giugno e rappresenta una delle occasioni più ghiotte del mercato degli svincolati, attirando l’attenzione dei principali club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
