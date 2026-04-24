Docenti perdenti posto cosa succede in caso di domanda condizionata

Con la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto, si sono resi noti gli eventuali docenti che perdono il posto. In alcuni casi, vengono presentate domande condizionate che influenzano il risultato finale. Queste richieste vengono esaminate dagli uffici scolastici, determinando eventuali modifiche alle assegnazioni. La procedura coinvolge diverse fasi di verifica e valutazione, senza che siano ancora definiti i dettagli specifici per ogni situazione.

Con la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto si sono individuati gli eventuali docenti perdenti posto: entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, questi insegnanti devono presentare nuova domanda, condizionata o meno: nel caso in cui il docente abbia già presentato richiesta di trasferimento eo di passaggio, l’eventuale nuova istanza sostituisce integralmente quella precedente. Se il docente perdente posto non inoltra nulla, sarà trasferito d’ufficio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilitàOgni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella... Mobilità 2026, il Punto di Paolo Pizzo: “quando per passare da sostegno a posto comune si deve chiedere passaggio di cattedra”. Docenti chiedono domanda cartaceaNel corso del Question Time del 26 marzo, Paolo Pizzo ha chiarito una questione molto specifica ma ricorrente tra i docenti: il passaggio dal... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Docenti perdenti posto: termini, domanda di trasferimento e modalità di assegnazione (GUIDA); Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilità; Mobilità docenti 2026/2027, in arrivo le ultime notifiche di convalida e quelle di perdenti posto; Docenti perdenti posto – incontro informativo online 27 aprile ore 16.30. Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilitàOgni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella scuola e con contratto a tempo indeterminato: tenendo c ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026/2027, in arrivo le ultime notifiche di convalida e quelle di perdenti postoCon la settimana entrante, in particolare da lunedì 20 e al massimo al 27 aprile, dovrebbero essere inviate tutte le lettere di notifica delle domande di mobilità docenti 2026/2027. In buona sostanza ... tecnicadellascuola.it https://www.tecnicadellascuola.it/mobilita-docenti-2026-2027-in-arrivo-le-ultime-notifiche-di-convalida-e-quelle-di-perdenti-posto - facebook.com facebook