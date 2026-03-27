Mobilità 2026 il Punto di Paolo Pizzo | quando per passare da sostegno a posto comune si deve chiedere passaggio di cattedra Docenti chiedono domanda cartacea

Durante il Question Time del 26 marzo, un rappresentante del settore scuola ha spiegato che, per i docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso, è necessario fare richiesta formale per il passaggio dal sostegno al posto comune. La procedura prevede che questa richiesta venga presentata in forma cartacea, secondo le indicazioni fornite.