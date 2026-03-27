Mobilità 2026 il Punto di Paolo Pizzo | quando per passare da sostegno a posto comune si deve chiedere passaggio di cattedra Docenti chiedono domanda cartacea
Durante il Question Time del 26 marzo, un rappresentante del settore scuola ha spiegato che, per i docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso, è necessario fare richiesta formale per il passaggio dal sostegno al posto comune. La procedura prevede che questa richiesta venga presentata in forma cartacea, secondo le indicazioni fornite.
Nel corso del Question Time del 26 marzo, Paolo Pizzo ha chiarito una questione molto specifica ma ricorrente tra i docenti: il passaggio dal sostegno al posto comune per chi è stato immesso in ruolo senza abilitazione sulla corrispondente classe di concorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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