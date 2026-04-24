Il difensore del Napoli ha chiesto ai suoi compagni di squadra di cambiare subito atteggiamento prima della partita di Serie A contro la Cremonese, prevista per venerdì. La sua richiesta arriva in un momento di preparazione alla sfida e mira a migliorare l’approccio della squadra in vista dell’impegno in campionato. La squadra si sta concentrando sulla partita, che si svolgerà tra pochi giorni.

Breaking: Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha esortato i suoi compagni di squadra a “cambiare immediatamente mentalità” in vista della partita di Serie A contro la Cremonese di venerdì. La squadra di Antonio Conte è uscita dalla corsa al titolo ed è tornata in lotta per un posto in Champions League dopo non essere riuscita a vincere partite consecutive. Dopo una serie di cinque vittorie consecutive, il Napoli ha pareggiato 1-1 con il Parma prima di perdere 2-0 contro la Lazio nell’ultima partita. Quella sconfitta contro la Lazio ha posto fine a una serie di 26 partite di imbattibilità casalinga in Serie A (V19 P7) del Napoli. Sotto la guida dello stesso allenatore, i Partenopei non perdono partite consecutive di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona da dicembre 2021.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Dobbiamo cambiare mentalità’ – Il difensore del Napoli Olivera è determinato a puntare bene

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