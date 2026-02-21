Rugby serie A domani alle 14,30 Fiorini coach Martino | A Feltre dobbiamo cambiare mentalità

Domani alle 14,30, la Fiorini Pesaro Rugby affronta Feltre in una partita di serie A. Il coach Martino ha sottolineato l’importanza di cambiare atteggiamento in campo, dopo alcune sconfitte consecutive. La squadra si prepara a migliorare la comunicazione e l’intensità delle azioni, concentrandosi su un approccio più deciso. I giocatori sono determinati a mettere in pratica le indicazioni e a portare a casa un risultato positivo.

Domani alle 14,30 la Fiorini Pesaro Rugby torna in campo a Feltre: "Dobbiamo cercare di cambiare mentalità. Spero di riuscire a farli entrare di più in partita. Sarà una trasferta lunga, con una squadra che all'andata ci ha messo in difficoltà. Sicuramente sarà una trasferta durissima. Purtroppo noi giochiamo anche contro noi stessi, quando riusciamo a uscirne siamo una squadra diversa". Così l'allenatore Marcelo Martino che spera di invertire il trend e ricomincia dalla vittoria al photofinish contro Volpicella nell'ultimo turno al Teknowool Rugby Park. Una Pesaro Rugby sprecona rimonta all'ultimo minuto, con una meta allo scadere e chiude il match per 22-21.