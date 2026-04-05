Prima della partita contro la Roma, il centrocampista dell’Inter ha commentato la situazione della squadra e la sua prospettiva stagionale. Ha sottolineato la necessità di cambiare ritmo e di puntare allo scudetto. Inoltre, ha espresso un’opinione sulla performance della nazionale italiana nel recente Mondiale, senza approfondimenti o motivazioni aggiuntive. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista pre-partita trasmessa su DAZN.

di Francesco Aliperta Calhanoglu, giocatore dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro la Roma: le dichiarazioni. A pochi istanti dal calcio d’inizio di Inter-Roma, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN per caricare l’ambiente nerazzurro. «L’Italia fuori dal Mondiale? C’è delusione, mi dispiace per l’Italia perché dovrebbero essere al Mondiale. I miei compagni li ho visti bene e ora dobbiamo puntare allo Scudetto. Sarà importante cambiare marcia, abbiamo avuto tempo per allenarci e sappiamo che oggi sarà una partita molto importante e siamo pronti. Io dico che adesso manca la vittoria, la vogliamo e dobbiamo regalarla ai nostri tifosi». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu a Dazn: «Dobbiamo cambiare marcia e puntare allo Scudetto. L’Italia fuori dal Mondiale? Dico questo…»

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