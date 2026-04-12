Efficienza dei motori termici ed elettrici | che cos’è e perché è importante

L’efficienza di un motore, sia termico che elettrico, rappresenta la quantità di energia che il motore riesce a trasformare in lavoro utile rispetto all’energia totale consumata. Questo dato è fondamentale per confrontare le performance dei diversi sistemi di propulsione e valutare il loro impatto energetico. La misura dell’efficienza permette di capire quanto bene un motore utilizza l’energia fornita, influenzando le scelte tra motori tradizionali e alternative.

Sempre più spesso, in tema di motori, si sente parlare di efficienza, un concetto fondamentale della termodinamica, sulla base del quale è possibile giudicare la validità di un propulsore. L’efficienza (o rendimento) esprime infatti la quantità di energia che un motore riesce a trasformare in un lavoro utile; nei motori, viene immessa energia chimica (quella del carburante) o elettrica per ottenere un lavoro meccanico, ossia il movimento dell’albero motore che viene poi trasmesso alle ruote. In fisica, si usa la lettera greca? (eta) per indicare l’efficienza e la sua misura viene espressa dividendo il lavoro utile che si ottiene in uscita per l’energia in ingresso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Efficienza dei motori termici ed elettrici: che cos’è e perché è importante Mercedes-AMG: arriva il terzo modello elettrico, tra innovazione tecnologica e tradizione dei motori termici.Mercedes-AMG accelera verso l'elettrico con l'annuncio di un terzo modello nativo a batteria, affiancandosi alla produzione di vetture con motori a... Renault: stop ai motori termici, 100% elettrico entroIl gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come...