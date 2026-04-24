La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Non è mancata un po’ di bagarre in aula: le opposizioni, alla ripresa dei lavori e prima del voto finale, hanno intonato “Bella ciao” e sono intervenute ricordando il 25 aprile. Poi, al termine delle votazioni, hanno esposto cartelli con la scritta “La nostra Sicurezza è la Costituzione”. I deputati di Fratelli d’Italia non sono stati da meno e hanno intonato l’inno d’Italia, sfidando così la minoranza. I parlamentari di centrosinistra si sono quindi alzati a loro volta e hanno iniziato a cantare, con Angelo Bonelli che ha diretto il coro con le mani.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, ok definitivo alla Camera. Le opposizioni cantano “Bella ciao”

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