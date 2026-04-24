Decreto sicurezza alla Camera le opposizioni cantano Bella ciao

Da imolaoggi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre la seduta della Camera dove è previsto il voto sul decreto sicurezza e dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, sale il coro “Bella ciao”. “Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori” redarguisce il presidente di turno Fabio Rampelli (Fdi) mentre inizia l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s) con l’espressione: “Buon 25 aprile”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

decreto sicurezza alla camera le opposizioni cantano bella ciao
© Imolaoggi.it - Decreto sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano “Bella ciao”

Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

Video Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

Notizie correlate

Leggi anche: Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano ‘Bella Ciao’(Adnkronos) – I deputati dell'opposizione intonano ‘Bella ciao’ in aula alla Camera.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Decreto sicurezza, oggi il voto finale; Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera; Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì.

decreto sicurezza alla cameraDecreto Sicurezza, oggi il voto finale alla Camera, poi il Cdm per i correttiviIl Consiglio dei ministri è invece convocato a Palazzo Chigi oggi e si riunirà al termine del voto finale del decreto sicurezza alla Camera. All'ordine del giorno, il decreto che introduce ... tg24.sky.it

decreto sicurezza alla cameraAlla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano Bella CiaoLa seduta fiume di Montecitorio sul decreto sicurezza, dopo tutta una notte di interventi in dichiarazione di voto, è terminata alle 7.36. Si erano iscritti a parlare più di di 100 parlamentari, quasi ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.