decreto sicurezza alla camera le opposizioni cantano bella ciao

Si apre la seduta della Camera dove è previsto il voto sul decreto sicurezza e dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, sale il coro “Bella ciao”. “Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori” redarguisce il presidente di turno Fabio Rampelli (Fdi) mentre inizia l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s) con l’espressione: “Buon 25 aprile”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

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L’aula di Montecitorio durante il voto di fiducia sul decreto Sicurezza alla Camera, Roma, 22 aprile 2026. #ANSA - facebook.com facebook

Sul decreto “Sicurezza” il governo Meloni rispolvera i metodi di Berlusconi. Negli ultimi trent’anni, solo il quarto governo guidato dal fondatore di Forza Italia aveva corretto in corsa un decreto-legge con altro decreto-legge. x.com