Nell’aula della Camera dei Deputati, riprende l’esame del decreto Sicurezza. Alla ripresa dei lavori, le opposizioni hanno cantato ‘Bella ciao’ e hanno ricordato il 25 aprile. Il dibattito si svolge mentre il governo e le forze di opposizione si confrontano sui contenuti del provvedimento, con interventi che si succedono nel rispetto delle procedure parlamentari. La discussione si concentra sulle misure previste dal decreto e sui temi legati alla sicurezza.

E’ ripreso, nell’aula della Camera, l’esame del decreto Sicurezza. Le opposizioni, alla ripresa dei lavori, hanno intonato ‘ Bella ciao ‘ e sono intervenute ricordando il 25 aprile. “Un forte impegno del gruppo parlamentare del Partito democratico nel contrasto al provvedimento”, scrive il Pd in una nota. Nel corso della ‘seduta fiume’ si sono registrati 106 interventi in Aula, di cui 58 del Pd. Negli interventi delle deputate e dei deputati democratici è stato sottolineato come il decreto rappresenti “la certificazione del fallimento dell’azione del governo Meloni: siamo già al quarto decreto in materia, prova dell’inefficacia delle misure adottate”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'

Notizie correlate

Conferenza CasaPound alla Camera, opposizioni occupano sala stampa e cantano “Bella ciao”I deputati di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio e intonano ‘Bella Ciao’: “I fascisti non possono entrare alla Camera”, afferma la...

Leggi anche: Remigrazione, annullato evento alla Camera. Opposizioni occupano sala e cantano Bella Ciao

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera; Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera.

Decreto Sicurezza, oggi il voto finale alla Camera, poi il Cdm per i correttiviIl Consiglio dei ministri è invece convocato a Palazzo Chigi oggi e si riunirà al termine del voto finale del decreto sicurezza alla Camera. All'ordine del giorno, il decreto che introduce ... tg24.sky.it

Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao'(LaPresse) E' ripreso, nell'aula della Camera, l'esame del decreto Sicurezza. Le opposizioni, alla ripresa dei lavori, hanno intonato 'Bella ciao' e sono intervenute ... ilmattino.it

Il deputato PD ironizza sull'articolo 30-bis del decreto sicurezza citando il personaggio di Antonio Albanese: "Facciamo, 'quantunquemente', la tessera punti" - facebook.com facebook

Il #25Aprile è una #ricorrenza #importante sempre a #rischio di #sicurezza x.com