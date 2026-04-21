Dl sicurezza dl ad hoc dopo tensione con Colle Ma Meloni difende norma avvocati

Il governo ha predisposto un decreto-legge specifico dopo le tensioni con il Colle, con l’obiettivo di risolvere alcune criticità sollevate. La norma è stata difesa dalla premier, che ha sottolineato la sua validità. Non sono stati riportati dettagli precisi sulle modifiche apportate, ma si parla di un tentativo di trovare una soluzione, anche se con pochi precedenti in materia.

Roma, 21 apr. (askanews) – Una soluzione è stata abbozzata, e anche se ci sono pochi precedenti, alla fine ha consentito di trovare una via d’uscita. La tensione però resta, perché il compromesso lascia sul campo un senso di irritazione da una parte e dall’altra. Alla fine di una ennesima giornata di passione, dunque, palazzo Chigi ha deciso di tenere conto dei rilievi del Colle sulla norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari presente nel dl sicurezza ancora all’esame del Parlamento. Non sarà cancellata ma modificata. Ed è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a spiegarlo al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano, a mettere in chiaro che la correzione arriverà attraverso un decreto ad hoc ma che quella è una norma di “buon senso” alla quale il governo non intende rinunciare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Dl sicurezza, Meloni: «La norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle»

Leggi anche: Dl Sicurezza, sul “premio” agli avvocati Meloni insiste: “Resterà, è una norma di buonsenso. Correzioni in decreto ad hoc”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; DL sicurezza, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio; Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni; Decreto sicurezza, deroga al porto dei coltelli e fermo preventivo: cosa prevede.

Dl Sicurezza, Piantedosi pone la fiducia. Meloni insiste sul premio per i rimpatri: Resterà, è una norma di buonsensoNon c’è nessun pasticcio. Giorgia Meloni tira dritto sul nuovo decreto Sicurezza e definisce una norma di assoluto buonsenso l’ormai famoso articolo 30-bis, che prevede un premio economico agli av ... ilfattoquotidiano.it

Dl Sicurezza, Meloni: «Nessun pasticcio, sui rilievi del Colle faremo provvedimento ad hoc»La norma rimane, perché è una norma di assoluto buonsenso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni, aggiunge la premier ... italiaoggi.it

Meloni è stata il Re Mida della destra per due anni: qualsiasi cosa toccasse si trasformava in oro. O almeno, lei copriva tutti i guai che la destra combinava. La magia però è finita e la crisi è evidente. Oggi Scanner parte da qui: https://fanpa.ge/DAva3 facebook

Meloni va via dal punto stampa, poi ci ripensa: Però è l'ultima domanda - Il video x.com