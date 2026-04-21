Dl sicurezza Meloni | Faremo delle correzioni ma la norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri resta

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato che apporterà alcune correzioni al decreto sicurezza, anche se la norma riguardante gli incentivi agli avvocati per i rimpatri rimarrà invariata. La premier ha dichiarato che non ci saranno fraintendimenti sul provvedimento, nonostante l’altolà del presidente della Repubblica, e ha ribadito che si procederà con le modifiche necessarie. La discussione sul decreto prosegue, mentre le parti interessate attendono sviluppi ufficiali.

Roma, 21 aprile 2026 – “Nessun pasticcio sul decreto sicurezza”. Dopo l’altolà di Mattarella al provvedimento del governo, Giorgia Meloni interviene a fare chiarezza. La parte sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari sarà modificata attraverso un correttivo che il Consiglio dei ministri approverà domani. Ma l’impianto normativo non sarà toccato. “Stiamo raccogliendo i rilievi tecnici che sono arrivati dal Quirinale e dagli avvocati – fa sapere la premier, intervista al Salone del Mobile di Milano – li trasformeremo in un provvedimento ad hoc, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso. Io non lo considero nessun pasticcio”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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