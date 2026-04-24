Dl sicurezza Mattarella ha appena firmato la legge e il correttivo sui rimpatri | via libera definitivo

Il presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto Sicurezza, dopo che il Parlamento l'ha approvata. Contestualmente, è stato emanato un decreto correttivo riguardante i rimpatri volontari assistiti. La legge riguarda le norme sul controllo dell’immigrazione e sulla sicurezza, mentre il correttivo specifica modalità e condizioni per i rimpatri volontari. La firma è stata l’ultimo passaggio prima della pubblicazione ufficiale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto Sicurezza, accompagnandola con l’emanazione di un decreto correttivo sui rimpatri volontari assistiti. I due provvedimenti entreranno in vigore nello stesso giorno, come confermato da una nota ufficiale del Quirinale. Si tratta dell’ultimo passaggio formale dopo l’approvazione definitiva in Parlamento, che rende operative le nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Il via libera del Capo dello Stato arriva poche ore dopo il voto della Camera, che ha approvato il testo con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, chiudendo così l’iter legislativo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dl sicurezza, Mattarella ha appena firmato la legge e il correttivo sui rimpatri: via libera definitivo Notizie correlate Decreto sicurezza, voto di fiducia alla Camera, verso via libera alla norma sui rimpatri, poi un dl correttivo - DIRETTAMolto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Dl Sicurezza: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo. Meloni, "Altro ...AGI - Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; Mantovano da Mattarella: il dl Sicurezza va cambiato; Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Verso un nuovo decreto; Decreto Sicurezza bloccato da Mattarella, governo corre ai ripari con nuovo decreto. Dl sicurezza, Mattarella ha appena firmato la legge e il correttivo sui rimpatri: via libera definitivoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto Sicurezza, accompagnandola con l’emanazione di un decreto ... thesocialpost.it Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni. Cdm lampo, via libera al decreto legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Mattarella promulga la legge ed emana il de ... ansa.it Mattarella ha firmato un decreto, ben sapendo che è anticostituzionale. Questa sua decisione costituisce una macchia indelebile nella sua presidenza E la Storia lo condannerà x.com ESCLUSIVO: Giuseppe Cipriani jr, compagno di Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ''motivi umanitari'', era socio di Jeffrey Epstein. L'inchiesta a puntate di Thomas Mackinson su Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfatto - facebook.com facebook