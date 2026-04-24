Il vicepremier e leader della Lega ha scattato una foto nel cortile di Montecitorio insieme ai membri del suo gruppo parlamentare, guidato da Riccardo Molinari, e con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. La fotografia è stata scattata dopo l’approvazione definitiva in Aula del decreto legge sulla sicurezza. La scena si svolge alla presenza di alcuni esponenti del partito, senza altre persone o dettagli visibili.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha posato per una foto nel cortile di Montecitorio con il gruppo del Carroccio alla Camera, guidato da Riccardo Molinari, e con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, dopo il via libera definitivo in Aula al dl Sicurezza. “Dai che la giriamo a Bonelli”, ha scherzato Salvini dopo lo scatto in cui i leghisti hanno mostrato il pollice all’insù. 25 Aprile, Ronzulli: "Vannacci? Chi non lo festeggia non è un democratico" Milano, Romeo (Lega): "Spada sindaco? E' un buon nome ma non è l'unico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, foto ricordo di Salvini con il gruppo della Lega alla Camera: "Giriamola a Bonelli"

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