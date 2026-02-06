Parlamento | Dl Ucraina in aula alla Camera il Giorno del ricordo con Mattarella**

Questa settimana, il Parlamento italiano si concentra sul decreto per aiutare l’Ucraina. Domani, alla Camera, si terrà anche una cerimonia speciale con il presidente Mattarella. La discussione sul decreto è al centro delle sedute, mentre il presidente della Repubblica partecipa alla commemorazione del Giorno del Ricordo. La politica si muove su più fronti, tra approvazioni e commemorazioni ufficiali.

Roma, 6 feb (Adnkronos) - Il decreto sugli aiuti all'Ucraina è al centro dei lavori della prossima settimana in Parlamento, dove è prevista anche una cerimonia alla Camera alla presenza del presidente della Repubblica. I lavori a Montecitorio riprendono lunedì alle 13,30 con le discussioni generali dei provvedimenti che saranno esaminati e votati dall'aula a partire da martedì alle 14. Al primo punto dell'Odg c'è il Dl sugli aiuti all'Ucraina, da inviare al Senato e in scadenza il primo marzo. A seguire il Ddl sui rapporto da Stato e Diocesi ortodossa romena d'Italia, la Pdl sulla insequestrabilità delle opere d'arte prestate, la Pdl sulla Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica.

Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto.

