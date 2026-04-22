La Camera dei Deputati ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e tre astenuti. La discussione si è conclusa con l’approvazione della maggioranza, aprendo la strada al voto finale previsto per venerdì. La decisione rappresenta un passaggio chiave nel procedimento legislativo relativo alla normativa in questione.

L’aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. L’esame del provvedimento proseguirà ora con la discussione e il voto dei 145 ordini del giorno e poi ci sarà il voto finale, atteso per venerdì mattina. Conte: “Noi avvocati non saremo burattini in mani Governo”. “La funzione dell’avvocato è una funzione essenziale in un ordinamento democratico, è riconosciuta anche dall’ordinamento giuridico, il diritto di difesa all’articolo 24 è un principio costituzionale. Siete stati capaci di mettere in imbarazzo il presidente Mattarella che vi ha dovuto ricordare la nostra Carta costituzionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, ok della Camera alla fiducia con 203 sì e 117 no. Venerdì il voto finale

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