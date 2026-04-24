DL sicurezza fiducia in aula e correzione in Consiglio dei ministri

Nella notte, la Camera dei Deputati ha completato una lunga seduta dedicata all'esame del Decreto Sicurezza, con il voto finale arrivato nella mattinata successiva. La discussione, iniziata il giorno precedente, si è protratta per molte ore, coinvolgendo diversi interventi e confronti tra i membri. Dopo l’approvazione alla Camera, il decreto è passato all’esame del Consiglio dei ministri per eventuali modifiche.

Decreto Sicurezza. Dopo una seduta fiume a Montecitorio durata tutta la notte la Camera è tornata in aula per il voto. Il provvedimento sarà immediatamente ritoccato con un dl correttivo del Consiglio dei Ministri per andare incontro ai rilievi del colle. Ma nel dibattito politico in primo piano anche la situazione economica. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - DL sicurezza, fiducia in aula e correzione in Consiglio dei ministri DL sicurezza, fiducia in aula e correzione in Consiglio dei ministri Notizie correlate Consiglio dei Ministri autorizza ddl e dl su sicurezza, via libera per norme di riformaIl Consiglio dei Ministri ha autorizzato il via libera alle norme di riforma in materia di sicurezza, con un’ampia bozza di disegno di legge che... Dl sicurezza, sì alla fiducia. Pronta la correzione sui rimpatri: rimborso anche se il migrante non parteLa Camera ha approvato la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 sì, 117 no e 3 astenuti, passaggio decisivo per la conversione del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì; Dl sicurezza, ok della Camera a fiducia. Venerdì il decreto correttivo; Decreto sicurezza, Mantovano: le coperture per misura ad hoc sui rimpatri ci sono; Dl Sicurezza: 203 sì, approvata la fiducia alla Camera. Dl sicurezza, ok della Camera alla fiducia con 203 sìCaos alla Camera sul Decreto sicurezza. Per correggere la norma che riconosce un incentivo agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, il governo annuncia un nuovo decreto ... leggo.it Dl Sicurezza, la Camera approva la fiducia con 203 sì: cosa prevede e i prossimi passaggiDl Sicurezza, Camera approva la fiducia tra tensioni politiche: il testo verso l’approvazione finale con correttivi sui rimpatri dopo i rilievi del Quirinale. notizie.it San Martino Sannita: Nasce il Consiglio Comunale dei Ragazzi: nominato il Sindaco Junior Antonio Francesca. Protagonisti gli studenti della “G. Rodari”. - facebook.com facebook Il 13 gennaio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani accolgono all’aeroporto di Ciampino Alberto Trentini e Mario Burlò. Trentini torna libero dopo 423 giorni di detenzione. #Report domenica 20.30 #Rai3 x.com