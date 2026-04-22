Dl sicurezza sì alla fiducia Pronta la correzione sui rimpatri | rimborso anche se il migrante non parte

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. La decisione permette di procedere con la conversione del testo già approvato dal Senato, che scadrà il 25 aprile. Una delle modifiche approvate riguarda i rimpatri, prevedendo il rimborso anche nel caso in cui il migrante non parta.

La Camera ha approvato la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 sì, 117 no e 3 astenuti, passaggio decisivo per la conversione del provvedimento già approvato dal Senato e in scadenza il 25 aprile. Il voto finale, dopo la pioggia di ordini del giorno delle opposizioni, è atteso tra oggi, 22 aprile, e venerdì mattina. Ma il testo è destinato a cambiare subito dopo: al termine dell’ok definitivo, venerdì quindi, secondo fonti di governo, è prevista una riunione del Consiglio dei ministri a Montecitorio per varare un decreto correttivo sulla norma che introduce incentivi agli avvocati che convincono i migranti ad accettare i rimpatri volontari.🔗 Leggi su Open.online

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