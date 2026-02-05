Consiglio dei Ministri autorizza ddl e dl su sicurezza via libera per norme di riforma

Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un pacchetto di norme sulla sicurezza. La riforma prevede cambiamenti nelle forze di polizia, nelle protezioni sociali e anche nelle regole per i giornalisti. Ora il testo passerà in Parlamento per l’approvazione definitiva.

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il via libera alle norme di riforma in materia di sicurezza, con un’ampia bozza di disegno di legge che prevede una serie di modifiche al sistema di protezione sociale, alla struttura delle forze di polizia e alla regolamentazione della professione giornalista. Il provvedimento, approvato oggi pomeriggio, riguarda 29 articoli che andranno a definire nuove disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, per l’organizzazione e il funzionamento delle forze dell’ordine, e per l’attuazione di misure di sicurezza in ambito ferroviario, marittimo, urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana il governo ha inviato al Quirinale il pacchetto di norme sulla sicurezza.

Questa sera il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella iniziale.

