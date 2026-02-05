Consiglio dei Ministri autorizza ddl e dl su sicurezza via libera per norme di riforma

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un pacchetto di norme sulla sicurezza. La riforma prevede cambiamenti nelle forze di polizia, nelle protezioni sociali e anche nelle regole per i giornalisti. Ora il testo passerà in Parlamento per l’approvazione definitiva.

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il via libera alle norme di riforma in materia di sicurezza, con un’ampia bozza di disegno di legge che prevede una serie di modifiche al sistema di protezione sociale, alla struttura delle forze di polizia e alla regolamentazione della professione giornalista. Il provvedimento, approvato oggi pomeriggio, riguarda 29 articoli che andranno a definire nuove disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, per l’organizzazione e il funzionamento delle forze dell’ordine, e per l’attuazione di misure di sicurezza in ambito ferroviario, marittimo, urbano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Consiglio Ministri

Il pacchetto "Sicurezza" slitta, le nuove norme al vaglio del Colle. Il testo in Consiglio dei Ministri giovedì

Questa settimana il governo ha inviato al Quirinale il pacchetto di norme sulla sicurezza.

Decreto Sicurezza, rinvio tecnico di 24 ore per metterne a punto le norme: il Consiglio dei ministri slitta di un giorno | Le misure

Questa sera il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella iniziale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Consiglio Ministri

Argomenti discussi: Semplificazione delle procedure paesaggistiche: ok definitivo del Consiglio dei Ministri; Turismo all’aria aperta, CDM approva provvedimento su semplificazione burocratica -; Consiglio dei Ministri n. 158 - ANCE; Decreto PNRR al Consiglio dei Ministri di giovedì 29 gennaio.

consiglio dei ministri autorizzaPonte sullo Stretto: il Consiglio dei ministri ha approvato il decretoVia libera del CDM al decreto legge volto a superare i rilievi della Corte dei Conti. Sparisce le figura del super-commissario. rainews.it

consiglio dei ministri autorizzaIl Consiglio dei ministri approva il decreto sul PonteNel provvedimento misure anche su commissari straordinari e concessioni. Regia al Mit per adempimenti alla Corte dei Conti (ANSA) ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.