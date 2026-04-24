Dopo tre giorni di discussioni, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza, trasformandolo in legge. Durante la seduta, le opposizioni hanno cantato “Bella ciao”, mentre la maggioranza ha risposto intonando l’inno nazionale, con tutti che si sono uniti. Il Consiglio dei ministri ha poi tenuto un breve consiglio per approvare il correttivo al decreto.

Dopo una maratona di tre giorni, l’Aula della Camera ha convertito definitivamente in legge il nuovo decreto Sicurezza del governo, varato a febbraio dal Consiglio dei ministri. L’ok finale (con 162 sì e 102 no) è arrivato a mezzogiorno di venerdì, nel penultimo giorno utile per la conversione. Il provvedimento però è stato immediatamente corretto con un nuovo decreto-legge: durante l’esame al Senato, infatti, è stato introdotto il contestatissimo articolo 30-bis sul “bonus” agli avvocati che ottengono il rimpatrio assistito per i migranti, a cui il Quirinale si è opposto minacciando di non firmare il testo. Così, non essendoci più il tempo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza è legge. Opposizioni cantano “Bella ciao”, poi la destra intona l’inno d’Italia e tutti si accodano. Cdm lampo per il correttivo

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