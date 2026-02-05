Decreto sicurezza dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei | i punti in bozza dl

Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri. Tra le novità, ci sono il divieto di vendere coltelli ai minorenni con sanzioni fino a 12mila euro e il fermo preventivo prima di manifestazioni considerate a rischio. Sono previste anche restrizioni per chi ha condanne per terrorismo o lesioni agli agenti, e divieti di accesso alle piazze per alcune categorie. Il testo punta a rafforzare i controlli e a limitare le manifestazioni di violenza nelle città italiane.

Dalle piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni agli agenti al divieto di vendere coltelli ai minorenni con sanzioni da 500 a 12mila euro: ecco la scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni a agenti. Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall'attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell'ordine, sanitari o arbitri.

