Decreto Sicurezza bozza | fermo preventivo 12 ore ‘daspo’ cortei e no coltelli a minorenni

Il governo ha presentato in Consiglio dei ministri la bozza del nuovo decreto Sicurezza. Tra le novità, ci sono un fermo preventivo di 12 ore, il 'daspo' per i cortei e il divieto di portare coltelli a minorenni. Le proposte cercano di rafforzare le misure di sicurezza, ma ancora non si sa se troveranno un consenso unanime.

Il decreto Sicurezza arriva in Consiglio dei ministri con alcune novità, presenti nella bozza del testo all’esame del governo. Tra questi, un fermo preventivo di massimo 12 ore qualora sussista “ un fondato motivo di ritenere che” si “pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, dandone “immediata notizia al pubblico ministero”. È quanto prevede la bozza del dl Sicurezza. Qualora “in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso” di armi o strumenti atti a offendere”, si legge, o “dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, e “trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri.

Domani il governo presenta al Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

