dl sicurezza cuperlo cita in aula cetto la qualunque

Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato democratico, Gianni Cuperlo cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. “Cittadini, popolo sovrano, contribuenti – ha letto in aula Cuperlo – ‘quantunquemente’ lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me. Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è ‘sempremente la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione? La risposta tu, avvocato, l’hai dentro di te: è un pacchetto vacanze.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Dl sicurezza: Cuperlo in Aula cita Cetto La Qualunque

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L'ironia di Cuperlo sul decreto sicurezza, in aula cita Cetto La QualunquePer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it