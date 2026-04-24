Durante una seduta parlamentare, un deputato ha ironizzato sul Decreto Sicurezza portando in aula una caricatura nota come Cetto La Qualunque. La battuta scherzava sulla possibilità di creare una tessera punti, associando ogni cinque migranti a un elettore in omaggio. In modo satirico, il deputato ha commentato che lo Stato ora agisce secondo la propria visione, definendo il decreto “grandemente emozionante”.

“Cittadini, popolo sovrano, contribuenti, ‘ quantunquemente ‘ lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me”. Il deputato del Pd Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Aula alla Camera durante la seduta fiume sul decreto sicurezza, ha citato Cetto La Qualunque il celebre personaggio interpretato da Antonio Albanese, ironizzando, in particolare sull’ormai famoso articolo 30-bis, che prevede un premio economico agli avvocati – 615 euro – se ottengono il rimpatrio volontario dei migranti loro assistiti “Perché – ha detto tra i sorrisi dei colleghi parlando del contributo per i rimpatri volontari – tu e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, Cuperlo porta Cetto La Qualunque in Aula e ironizza: “Facciamo, ‘quantunquemente’, la tessera punti: ogni 5 migranti, un elettore in omaggio”

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