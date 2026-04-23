Cuperlo e il discorso in aula come Cetto La Qualunque | Quantunquemente ogni cinque migranti un elettore in omaggio – Il video

Durante un intervento in aula, Gianni Cuperlo ha pronunciato una battuta che ha richiamato lo stile del personaggio interpretato da Antonio Albanese, Cetto La Qualunque. Nel suo discorso, ha affermato: «Quantunquemente, ogni cinque migranti, un elettore in omaggio», citando un discorso sul bonus remigrazione. Un video delle sue parole ha suscitato attenzione sui social e tra gli osservatori politici.

Gianni Cuperlo cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato il personaggio Cetto La Qualunque, interpretato da Antonio Albanese nelle sue pellicole. «Cittadini, popolo sovrano, contribuenti – ha letto in aula il deputato contro il bonus remigrazione – “quantunquemente” lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me. Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è “sempremente” la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione?».🔗 Leggi su Open.online

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