conferenza casapound alla camera opposizioni occupano sala stampa e cantano bella ciao

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound. La situazione si è accesa quando sono stati occupati i locali, mentre la deputata Laura Boldrini ha detto che i fascisti non dovrebbero entrare nel palazzo. La tensione è salita subito, con i presenti che assistono a questa scena inaspettata.

I deputati di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio e intonano ‘Bella Ciao’: “I fascisti non possono entrare alla Camera”, afferma la deputata Laura Boldrini. La protesta contro la conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Domenico Furgiuele, in programma alle 11.30, con anche esponenti dell’estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella. I parlamentari delle opposizioni si sono seduti, occupando tutti i posti disponibili: “Non ci alzeremo da qui”, è la promessa. “I fascisti non possono entrare nelle istituzioni democratiche perché la nostra Costituzione è antifascista”, proseguono i parlamentari delle opposizioni, sventolando la Costituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alla Camera, la conferenza stampa prevista con i rappresentanti di Casapound è finita nel caos.

Questa mattina i deputati di diverse opposizioni sono entrati nella sala stampa di Montecitorio e si sono seduti per bloccare una conferenza dedicata alla remigrazione.

