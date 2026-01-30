Remigrazione annullato evento alla Camera Opposizioni occupano sala e cantano Bella Ciao

L’evento sulla remigrazione alla Camera è stato annullato. Le opposizioni sono entrate nella sala stampa e hanno cantato Bella Ciao, protestando contro la presenza di neonazisti e neofascisti nelle aule parlamentari. La tensione è salita subito, con i gruppi di protesta che hanno deciso di occupare la sala per far sentire la loro voce.

La conferenza stampa era in programma in mattinata. Marsella: "La sinistra è contro gli italiani e preferisce chiudersi nei palazzi del potere" Hanno occupato la sala stampa sulle note di Bella Ciao: "Neonazisti e neofascisti non sono benvenuti nelle aule del Parlamento". È stata annullata la conferenza sulla Remigrazione prevista per oggi venerdì 30 gennaio, alla Camera dei Deputati. L'appuntamento era stato promosso dal comitato "Remigrazione e riconquista", con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di PD, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per bloccare una conferenza sul tema della remigrazione.

