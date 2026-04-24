Dl Sicurezza 2026 salta il premio agli avvocati per i rimpatri | cosa prevede il testo

Il decreto legge sulla sicurezza 2026 introduce diverse misure, tra cui la sospensione del premio per gli avvocati coinvolti nei processi di rimpatrio. Sono previste nuove norme per rafforzare le restrizioni su cortei e manifestazioni, con l'istituzione di zone rosse e l'adozione di misure di fermo preventivo. Inoltre, vengono limitate alcune tipologie di coltelli e altre armi bianche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Stretta anti-violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, limitazioni su coltelli. Sono le principali novità del dl Sicurezza approvato oggi in via definitiva alla Camera, provvedimento al cui interno era presente anche la norma sui rimpatri volontari assistiti, con ‘incentivi’ agli avvocati, poi ‘corretta’ dopo le interlocuzioni governo-Quirinale attraverso un decreto ad hoc varato in Consiglio dei ministri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza 2026, salta il premio agli avvocati per i rimpatri: cosa prevede il testo Notizie correlate Dl Sicurezza, modificata la norma su rimpatri e avvocati: cosa prevedeIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, su proposta... Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaRoma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dl Sicurezza: il centrodestra tira dritto, salta l'emendamento sui rimpatri; Decreto sicurezza, approvazione definitiva; Premio per i rimpatri, l’altolà del Quirinale al decreto sicurezza: Questa norma non va; Dl sicurezza, le principali misure tra norme ed emendamenti. Salta il premio per i rimpatri dei migranti, come funziona il correttivo al decreto sicurezzaIn un consiglio dei ministri lampo (nove minuti) è stato varato il decreto correttivo, che accoglie i rilievi del Colle ... askanews.it Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni. Cdm lampo, via libera al decreto legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti (ANSA) ... ansa.it Gli italiani chiedono maggiore sicurezza e il Governo guidato da Giorgia Meloni, insieme alla maggioranza di centrodestra, approva un decreto che introduce un’ulteriore stretta contro l’immigrazione clandestina, i borseggi e le baby gang. E l’opposizione An facebook Torino dimostra che la sicurezza si costruisce davvero solo con un approccio integrato: non solo repressione, ma investimenti su rigenerazione urbana, scuola, terzo settore e comunità. x.com